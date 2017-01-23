В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек

Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в торговом центре Rolling Oaks Mall, расположенном в северо-восточной части города. Преступники ворвались в ювелирный магазин Kay Jewelers около 15:30 по местному времени.

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Всего, по словам очевидцев, было слышно не менее шести выстрелов. Посетители торгового центра были немедленно эвакуированы, магазины закрыты.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого, еще один разыскивается, при этом не исключено, что он все еще находится в торговом центре. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Как сообщал УНИАН ранее, на территории торгового центра в городе Хьюстоне неизвестный открыл стрельбу. В результате несколько человек получили ранения.