В торговом центре американского Хьюстона неизвестный открыл стрельбу по машинам (видео)

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

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Темнокожий американец начал стрелять по машинам в районе одного из ТРЦ. По предварительным данным ранения получили 7 человек.

Стрельба продолжалась около 15 минут, прежде чем на место инцидента прибыла полиция и обезвредила преступника.

Мотивы стрелка выясняются.