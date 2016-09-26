В торговом центре американского Хьюстона неизвестный открыл стрельбу по машинам (видео)
17:54, 26 сентября 2016Мир
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На территории торгового центра в городе Хьюстоне неизвестный открыл стрельбу. В результате несколько человек получили ранения.
В результате стрельбы пострадали 7 человек / скриншот
Об этом сообщает полиция города в Twitter.
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Темнокожий американец начал стрелять по машинам в районе одного из ТРЦ. По предварительным данным ранения получили 7 человек.
Стрельба продолжалась около 15 минут, прежде чем на место инцидента прибыла полиция и обезвредила преступника.
Мотивы стрелка выясняются.
Breaking: Active shooter situation SW of Houston TX. Up to 7 people injured. Police looking for gunman, no updates. pic.twitter.com/aq2CJGsCx9— Mike Hoss WWL-TV (@MHossWWL) September 26, 2016
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