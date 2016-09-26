В торговом центре американского Хьюстона неизвестный открыл стрельбу по машинам (видео)

17:54, 26 сентября 2016
Мир
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На территории торгового центра в городе Хьюстоне неизвестный открыл стрельбу. В результате несколько человек получили ранения.

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Об этом сообщает полиция города в Twitter.

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Темнокожий американец начал стрелять по машинам в районе одного из ТРЦ. По предварительным данным ранения получили 7 человек.

Стрельба продолжалась около 15 минут, прежде чем на место инцидента прибыла полиция и обезвредила преступника.

Мотивы стрелка выясняются.

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