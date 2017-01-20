На Одесщине за участие в АТО жестоко избили бойца "Правого сектора"

В Измаиле избили экс-бойца Добровольческого Корпуса "Правый сектор" с позывным "Докер". Об этом одесский "Правый сектор" сообщает на странице в Facebook.

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"Ветеран российско-украинской войны друг "Докер", который принимал участие в боевых действиях в составе ДУК ПС, был тяжело избит, и на удивление остался жив. Возвращаясь домой вечером, случайно наткнулся на группу из пяти пророссийских парней, которые узнав, что друг "Докер" - националист и воевал в рядах "Правого сектора", бросились его избивать", - говорится в сообщении.

"Не ожидал, что такое может случиться. Это местное быдло увидело красно-черный браслет у меня на руке. Дальше начали мне угрожать, а как в перепалке узнали, что я воевал в рядах "Правого сектора", то напали на меня", - рассказывает сам "Докер".

В "Правом секторе" добавили, что впоследствии эти же парни ждали бойца под его домом, однако были уже вооружены бейсбольными битами и хотели продолжить издеваться, однако местные жители смогли их отогнать.