Украинские военные рассказали о пытках в плену у боевиков: резали, избивали, совали под ногти иголки (видео)

Пророссийские боевики на Донбассе больше всего подвергают пыткам украинских десантников, артиллеристов и бойцов-добробатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

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Как отметил Ткачук, в частности, боевики применяют к таким пленным такие пытки как отсечение конечностей, удушение, в том числе с применением воды, газа, пытки током и тому подобное.

Как известно, двадцать семь украинских военных после пребывания в плену перешли на сторону боевиков, также контрразведка предупредила 76 фактов вербовки.