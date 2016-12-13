Украинские военные рассказали о пытках в плену у боевиков: резали, избивали, совали под ногти иголки (видео)
13:19, 13 декабря 2016Война
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Украинские военные рассказали о пытках, которым подвергались в плену у боевиков, соответствующее видео обнародовала СБУ.
Военные рассказали, что в плену их избивали и ломали кости / Служба безпеки України YouTube
Пророссийские боевики на Донбассе больше всего подвергают пыткам украинских десантников, артиллеристов и бойцов-добробатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
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Как отметил Ткачук, в частности, боевики применяют к таким пленным такие пытки как отсечение конечностей, удушение, в том числе с применением воды, газа, пытки током и тому подобное.
Как известно, двадцать семь украинских военных после пребывания в плену перешли на сторону боевиков, также контрразведка предупредила 76 фактов вербовки.
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