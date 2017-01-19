Командование ВМС опровергает информацию о "ледяной ловушке" всего флота в гавани Одессы

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВС Украины, в ряде СМИ появилась информация о якобы невозможности выполнения задач по назначению кораблями и катерами ВМС ВС Украины из-за ледового покрова морского участка в Практической гавани Одессы.

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«Пресс-центр уполномочен заявить, что данное утверждение не соответствует действительности. Так, в указанной части моря наблюдается скопление битого льда, что создает представление целостного покрова. Но в действительности это - к разочарованию «знатоков по навигации» - только ледовая каша, то есть совокупность битого льда, который не представляет угрозы для выхода кораблей в море», - заявили в пресс-центре.

В публикациях утверждается, что в ледовый плен попал «весь украинский флот». В пресс-центре называют это утверждение смешным, в том числе в силу того, что корабли, катера и суда, базирующиеся в Одессе, еще не являются «всем флотом».