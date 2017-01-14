Непогода в Украине: за сутки на дорогах погибли три человека, еще 75 травмированы

За прошедшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы – 75.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.