Непогода в Украине: за сутки на дорогах погибли три человека, еще 75 травмированы
16:26, 14 января 2017Происшествия
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Критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
На дорогах действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта / Фото УНИАН
За прошедшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы – 75.
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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Согласно сообщению, критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.
В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
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