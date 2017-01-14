Непогода в Украине: за сутки на дорогах погибли три человека, еще 75 травмированы

16:26, 14 января 2017
Происшествия
1798

Критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

Фото УНИАН

За прошедшие сутки из-за осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы – 75.

Читайте такжеНа Закарпатье и Ивано-Франковщине из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, критическая по уровню аварийности ситуация сложилась в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter