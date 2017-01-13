Погоня со стрельбой в Одессе: преступники сбили на автомобиле бойца спецподразделения полиции

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в связи с увеличением количества краж имущества граждан из салонов автомобилей, припаркованных возле торговых центров, работники батальона полиции особого назначения патрулировали Киевский район города.

Во время патрулирования они решили проверить территорию, прилегающую к торговому центру «Эпицентр», расположенному на ул. Академика Вильямса.

«В ходе проверки внимание правоохранителей привлекли лица, похожие на разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений. Увидев полицейских, преступники сели в автомобиль и пытались сбежать. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников», - отметили в главке.

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Но, когда 32-летний боец спецподразделения пытался подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель последнего совершил наезд на полицейского.

После наезда водитель протянул правоохранителя метров пять. В этот момент напарник бойца, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. Учитывая, что вокруг находились другие граждане и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух.

«В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделе.

Открыто производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.