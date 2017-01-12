В одном из цехов киевского завода "Квазар" произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

16:30, 12 января 2017
Происшествия
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В Киеве спасатели ликвидировали пожар в одном из цехов завода "Квазар" на ул. Северо-Сырецкой, 3.

ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

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Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших на "скорой" госпитализировали.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

Напомним, ранее в Сумах в многоэтажке произошел взрыв.

ГСЧС

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