В одном из цехов киевского завода "Квазар" произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв печи для выращивания микрокристаллов кремния.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности взрыва в жилом доме в Одессе

Во время пожара два сотрудника завода получили ожоги. Пострадавших на "скорой" госпитализировали.

На месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Обстоятельства происшествия и причины взрыва установит следствие.

Напомним, ранее в Сумах в многоэтажке произошел взрыв.