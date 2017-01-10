В Харькове эвакуируют людей из хозсуда в связи с сообщением о минировании

В полицию Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Читайте такжеВ Одессе "заминировали" суд: эвакуировали более 70 человек На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений. Ранее в Кривом Роге пьяный пенсионер "заминировал" 9-ти этажный дом.

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