В Харькове эвакуируют людей из хозсуда в связи с сообщением о минировании
11:32, 10 января 2017Происшествия
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В полицию Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.
Сейчас проводится эвакуация работников суда и посетителей / antikor.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.
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