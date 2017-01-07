Людей на трассе Одесса-Рени освободили из снежного плена (фото)

Об этом "БессарабииINFORM" сообщили очевидцы с места события.

Людей эвакуировали в село Холмское. Там их встретили, накормили и обогрели.

"Бульдозер и два погрузчика прорвались на трассу, много машин и автобусов… Организовываем подвоз продуктов и бензина. В Холмском готовы к приему людей. Ветер такой силы, что после прохода погрузчика через полчаса проехать уже нельзя", - написал ранее глава Арцизской РГА Сергей Парпуланский в Facebook.

Спасательная техника добралась и к затору в районе села Кирнички Измаильского района, где в снежном плену оказалось порядка 200 человек.

Как сообщил народный депутат Александр Урбанский, люди уже расселены в селе Кирнички — в частных домах, детском саду и других объектах социальной сферы.

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"В медицинской помощи никто не нуждается, но в случае необходимости — в селе есть амбулатория, и медики готовы оказать необходимую помощь", — отметил нардеп.

Как стало известно, в селах, куда доставили большое количество пострадавших людей, есть необходимость в хлебе. По словам Урбанского, хлеб везет из Измаила спасательная экспедиция, организованная Измаильским городским головой Андреем Абрамченко.

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В то же время, как сообщает ГСЧС по состоянию на 15:00 субботы, на территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 15-20 м/с (порывы), местами до 25 м/с, видимость 100-500 м - температура воздуха ночью 14-16, днем 10-15 мороза.

С 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 - закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса-Рени. С 18.00 6 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов Одесской области. В определенных местах отстоя на территории области находится 172 единицы техники.

Образовались пробки транспортных средств в Измаильском районе за пределами с. Кирнички (около 30 автомобилей), Беляевский район возле с. Маяки (20 автомобилей). Остальные транспортные заторы ликвидированы. Всего из снежных заносов изъято 216 автомобилей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 633 человека, из них 100 детей.

Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.