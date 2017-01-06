В Киеве на проспекте Лобановского обнаружили боевую гранату

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что предмет, внешне похожий на гранату, обнаружили на дороге прохожие и сообщили сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, оцепили место происшествия и вызвали экспертов взрывотехнической службы.

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Взрывотехники изъяли на месте происшествия боевую гранату «Ф-1» и запал «УЗРГМ» рядом с ней. Опасное устройство направлено на экспертное исследование.

Сведения о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Принимается решение о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на столичной Оболони нашли гранату под отделением почты.