Во Львове пожарные эвакуировали 50 человек из многоэтажки (видео)
19:56, 01 января 2017Происшествия
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1 января в 11:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 4 этаже 9-этажного жилого дома.
К ликвидации были привлечены 18 пожарных и 4 единицы специальной техники / dsns.gov.ua
Непосредственно на месте вызова огнеборцы установили, что возгорание возникло на балконе квартиры. Пожар вызвал сильное задымление в квартире и подъезде дома. С целью обеспечения безопасности жителей дома спасатели вывели на свежий воздух 50 жильцов дома.
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В 11:45 пожар был локализован, а в 11:47 — ликвидирован. К ликвидации были привлечены 18 пожарных и 4 единицы специальной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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