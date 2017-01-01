Во Львове пожарные эвакуировали 50 человек из многоэтажки (видео)

Непосредственно на месте вызова огнеборцы установили, что возгорание возникло на балконе квартиры. Пожар вызвал сильное задымление в квартире и подъезде дома. С целью обеспечения безопасности жителей дома спасатели вывели на свежий воздух 50 жильцов дома.

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В 11:45 пожар был локализован, а в 11:47 — ликвидирован. К ликвидации были привлечены 18 пожарных и 4 единицы специальной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.