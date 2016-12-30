Стрельба в центре Киева: у Дворца спорта тяжело ранены два человека - СМИ (фото)

21:27, 30 декабря 2016
Происшествия
7182 1
обновлено

Мужчина и женщина уже госпитализированы.

Стрельба возле Дворца спорта / dtp.kiev.ua

В Киеве у Дворца спорта из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.  Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

Читайте такжеВо Львове произошла стрельба: мужчинам не пришлись по душе песни уличного музыканта (фото)

В тяжелом состоянии оба госпитализированы в 17 больницу.

Журналисты отмечают, что в помещении и на улице остались лужи крови.

"Возле Дворца спорта находится офис частной фирмы, и тут неизвестный человек стрелял в другого мужчину и женщину. Они стали жертвами. Мужчину, который был ранен, забрали в 17-ю больницу. Пока о его состоянии ничего не известно. Женщина, как нам сообщали предварительно, живая. Что дальше с ее состоянием, пока что доподлинно неизвестно. Мужчина, открывший огонь, скрылся с места происшествия. Пока также не известно, где он находится", - сообщил корреспондент "112 Украина" с места событий.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter