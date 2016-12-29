Количество жертв из-за ДТП в Харькове возросло
13:46, 29 декабря 2016Происшествия
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В Харькове умерла еще одна жертва ДТП с пьяным водителем джипа.
В Харькове умерла еще одна жертва ДТП с пьяным водителем джипа
В больнице от полученных травм скончался водитель автомобиля "Жигули", отец ребенка, который умер на месте.
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Накануне нетрезвый водитель джипа сначала устроил одно столкновение, в котором повредил сразу две машины, затем, убегая с места происшествия, вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с "Жигулями", в которых ехала семья с маленькой дочкой. От удара легковушку разбило вдребезги, ребенок погиб на месте.
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