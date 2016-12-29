Количество жертв из-за ДТП в Харькове возросло

В больнице от полученных травм скончался водитель автомобиля "Жигули", отец ребенка, который умер на месте.

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Накануне нетрезвый водитель джипа сначала устроил одно столкновение, в котором повредил сразу две машины, затем, убегая с места происшествия, вылетел на встречную полосу и влобовую столкнулся с "Жигулями", в которых ехала семья с маленькой дочкой. От удара легковушку разбило вдребезги, ребенок погиб на месте.