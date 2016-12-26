В Житомирирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, погибла женщина

15:45, 26 декабря 2016
Происшествия
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Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Шесть человек получили травмы в результате аварии / фото УНИАН

В Житомирской области на 163 км трассы Киев – Чоп перевернулся микроавтобус с 12 пассажирами. Об этом сообщили в ГУ НП в Житомирской области.

Отмечается, что авария произошла вблизи с. Болярка, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

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«В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля в Ивано-Франковской области в г. Киева.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы", - отметили в полиции.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #ДТП#авария#Житомир