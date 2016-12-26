Во Львове произошла стрельба: мужчинам не пришлись по душе песни уличного музыканта (фото)

Об этом полиция Львова сообщила на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, двое мужчин открыли стрельбу в воздух, угрожали прохожим, с ними была также женщина.

Патрульные получили ориентировку с описаниями неизвестных. Начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который подпадал под описание нарушителя, при нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем.

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"На место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Предварительно нашли 5 гильз 9 мм. Тем временем другой экипаж получил ориентировку о неизвестных, которые сели в такси Daewoo Lanos. Их описания тоже совпадали с разыскиваемыми. Патрульные обнаружили этот автомобиль и остановили его. В салоне был мужчина и женщина. У него нашли травматический пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Его магазин был уже пуст. Также на коврике лежал нож с пятнами похожими на кровь и салфетка рядом", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что свидетели происшествия опознали всех трех лиц.

"Причиной конфликта, по словам очевидцев, был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании. Остальные обстоятельства дела выясняют следователи", - рассказали в полиции.