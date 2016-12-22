Полиция: во время сноса МАФов в Киеве пострадали пять человек (видео)

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 150 работников правоохранительных органов заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической, получив информацию от Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ.

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В полиции сообщили, что, когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. На место происшествия также прибыл один из народных депутатов с группой лиц.

«Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили, и спустя некоторое время участники происшествия разошлись», - говорится в сообщении.

«В общей сложности в столичную полицию поступило пять сообщений врачей об оказании помощи пострадавшим на улице Политехническая, из них двое – сотрудники полиции, а также более 10 сообщений относительно этих событий», - заявили в столичной полиции.

Все сведения соответствующим образом зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации происшествий.