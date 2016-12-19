В Киеве задержали аферистов, которые незаконно завладели недвижимостью на 30 миллионов гривень

Как сообщила пресс-служба департамента защиты экономики Национальной полиции, мошенники на основании поддельных документов о праве собственности, определений и постановлений судов, а также паспортов граждан Украины присваивали объекты недвижимости для дальнейшей их перепродажи.

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Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по регистрации и ликвидации фиктивных фирм, которые использовались для обеспечения функционирования конвертационного центра.

По факту мошеннических действий следственным отделом Шевченковского управления полиции Киева было открыто уголовное производство.

Правоохранители установили, что в состав группы входили 3 человека: 30-летний гражданин Российской Федерации, а также 61 - летний и 42 - летний граждане Украины.

В настоящее время известно, что аферисты завладели 200 объектами недвижимости, среди которых квартиры граждан и нежилые помещения. По предварительным данным, стоимость незаконно переоформленного в собственность имущества составляет свыше 30 миллионов гривень.

Во время проведенных обысков по месту жительства фигурантов дела и в офисе мошенников правоохранители изъяли 228 тысяч гривень, 7,8 тысяч долларов США, свыше 1 килограмма янтаря, а также фальшивые документы.

Кроме того, изъяты документы о праве собственности на объекты недвижимости, техпаспорта на помещения, акты независимой оценки помещений и паспорта граждан Украины с вклеенными фотографиями. Также изъяты гербовые печати одного из райсудов столицы, местного совета, оффшорной компании и чистые бланки свидетельств на право собственности и бланки государственных актов на право собственности на земельные участки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.