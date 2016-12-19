В Киевской области во время задержания мужчина ранил полицейского и застрелился

На Киевщине во время задержания 27-летний мужчина, который разыскивался по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, из огнестрельного оружия ранил полицейского, после чего застрелился.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, ночью 16 декабря в родительской квартире в городе Славутич парень проводил очередные химические опыты, в результате которых произошли два мощных взрыва. Соседи вызвали полицейских и указали на поврежденные окна. Когда приехали полицейские, молодого человека в квартире уже не было. Во время осмотра комнаты мужчины правоохранители обнаружили огромное количество разнообразных химических ингредиентов, из которых он изготавливал пиротехнические и взрывоопасные предметы, а также порох, холодное оружие и учебные гранаты.

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Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.263-1 (относительно незаконного изготовления боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

В течение трех дней правоохранители разыскивали подозреваемого, который был безработным и практически ни с кем не общался.

Сегодня около 12.30 возле местной школы №1 персонал учебного заведения заметил разыскиваемого молодого человека и сообщил старшему инспектору Славутичского полиции, который находился неподалеку. При попытке задержания подозреваемый сразу начал стрельбу. Одна из пуль попала в правую ногу полицейскому. С огнестрельным ранением капитан полиции начал догонять беглеца, предупреждая прохожих людей об опасности, вдруг преступник резко остановился, произвел выстрел себе в голову, в результате которого скончался. У стрелка обнаружили 4 пистолета и рюкзак с неизвестным содержимым, что проверяют специалисты-взрывотехники.

30-летнего полицейского прооперировали. Табельное огнестрельное оружие и специальные средства при задержании преступника правоохранителем не применялись.

Следователями открыто уголовные производства по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной квалификацией – самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.