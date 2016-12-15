Кто и какие приказы отдавал: ГПУ на следующей неделе получит результаты расследования по стрельбе в Княжичах

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на в. и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

«Думаю, на следующей неделе результат нашего внутреннего расследования я направлю в Генеральную прокуратуру», – сказал Троян.

По его словам, ГПУ расследует уголовное производство, начатое по факту убийства сотрудников полиции.

Троян отметил, что Национальная полиция проводит внутреннее служебное расследование, результаты которого покажут, кто и какие приказы давал полицейским, кто и за что отвечает и какие инструкции были нарушены. «На основе этого мы передадим в Генеральную прокуратуру предложения на согласование своих решений», – сообщил Троян.

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Отмечается, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что инструкция для работников полиции охраны будет прописана более подробно в той части, где говорится о выявлении взлома или вмешательства на охраняемые объекты.

«Также будут сделаны кадровые выводы, и уголовные выводы, и приговор той банде, которую мы там задержали, и расследование по которой продолжается», – подчеркнул Аваков.

Напомним, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.