В Днепре трактор протаранил около 10 машин, есть пострадавшие (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщают Вісті Придніпров'я.

Сообщается, что машина начала набирать скорость и на ходу сильно повредила несколько автомобилей возле улицы Чкалова, еще больше авто трактор "поймал" на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и Староказацкой.

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"Пытаясь хоть как-то притормозить, водитель опустил ковш трактора, но не сдержал этим авто, а только добавил ситуации ужасного эффекта - трактор летел по улице уже с ужасным скрежетом", - отмечается в сообщении. В ходе ситуации пострадало около десятка машин (очевидцы говорят, что 15) есть пострадавшие и среди пассажиров авто, водителей.

Как сообщалось ранее, в Одессе в результате ДТП пострадали 7 человек, в числе которых малолетний ребенок.