СМИ: В Харькове неизвестный угрожал взорвать ветеранов СБУ

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Звонок поступил Киевский отдел полиции в понедельник около 18:45. На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Никаких подозрительных предметов по указанному адресу силовики не нашли. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК Украины ("заведомо неправдивое сообщение об угрозе").

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Неизвестный сообщил о том, что заложил 10 килограммов тротила в помещении "Союза ветеранов УСБУ в Харьковской области" (офис находится по адресу улица Академика Проскуры, 1А). Однако на территорию организации взрывотехников не пустили, поэтому им пришлось довольствоваться осмотром одного кабинета и территории вдоль забора. Эвакуация не проводилась.