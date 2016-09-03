"Режим тишины" боевики активно используют для скрытого минирования – разведка

"Режим тишины" боевики активно используют для проведения скрытого минирования местности.

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Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, боевики, используя в том числе запрещенные международными конвенциями противопехотные мины, минируют новые участки на маршрутах, которые активно используются мирным населением для пересечения линии соприкосновения сторон в обход КПВВ.

«Это создает дополнительные риски гибели мирных жителей временно оккупированных территорий востока Украины и домашнего скота, а также потребует дополнительных усилий Украины и международного сообщества для проведения разминирования территорий после их освобождения от российских оккупантов»,- говорится в сообщении.

По данным разведки, со 2 сентября активизация скрытого минирования местности фиксируется в полосе ответственности 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ. Также на участках ответственности 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ осуществлено минирование местности.

Кроме того, боевики используют "режим тишины" для обустройства объектов военной инфраструктуры на территории украинских предприятий, оборудование и материально-технические средства которых были вывезены в Россию.

«С 1 сентября активизировано обустройство хранилищ для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники на территориях ОАО “Топаз” (Донецк, ул. Соколиная, 1а) и ОАО “Юность” (Краснодон, пр-т 60-летия СССР), технологическое оборудование и материальные средства которых были вывезены в Россию ранее", - сообщили в разведке.

Как сообщал УНИАН, 26 августа представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы призвали контролируемых Россией боевиков прекратить нарушать режим тишины с 1 сентября.

Однако, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе.