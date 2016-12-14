В Ровенской области сотрудник сервисного центра МВД получил пулевые ранения, бросившись в погоню за преступниками

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, Четверо мужчин в масках напали на 36-летнего предпринимателя из Нетишина, который остановился на дороге, чтобы заменить колесо в своем автомобиле Ford. ВАЗ злоумышленников перегородил полосу движения, один из нападавших открыл огонь по автомобилю Ford, другой - избил мужчину и забрал сумку с деньгами.

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Преступники попали в поле зрения работников сервисного центра, которые возвращались после выполнения поручения на служебном автомобиле Volkswagen Passat. 43-летний начальник территориального сервисного центра, который был за рулем, остановился. Нападавшие, заметив полицейскую машину, попытались скрыться на ВАЗе в направлении поселка Мизоч. Чиновники начали преследовать злоумышленников. Доехав до села Озирко, неизвестные остановились и бросили в лобовое стекло служебного автомобиля взрывоопасное устройство. После взрыва водитель Volkswagen Passat вышел из машины и получил две пули в область спины и шеи. Злоумышленники бросили свой автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Начальника территориального сервисного центра № 5641 госпитализировали в Ровенскую областную больницу с телесными повреждениями в виде множественных ран в результате взрывной травмы, травм головы, поясницы с наличием инородных тел. Два чиновника, которые находились в автомобиле, не пострадали. 36-летний частный предприниматель из Нетешина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы и сотрясение головного мозга, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

"По факту разбоя начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, - отметил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк. - По тревоге поднят весь личный состав Здолбуновского и Острожского отделов, группы реагирования патрульной полиции, привлечены все силы и средства для задержания нападавших. Розыскные мероприятия продолжаются".