На Киевщине пьяный отчим поджег пасынка за курение

Таким образом ранее судимый безработный наказал мальчика за курение сигарет. Потерпевшего малолетнего госпитализированы в Ставищанской центральной районной больнице с многочисленными ожогами лица и шеи I-II степеней.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киевской области.

После жестокой расправы над пасынком, отчим сразу же убежал. Мама в это время находилась в доме со своими двумя малолетними детьми – 2 и 6 лет. Пострадавший мальчик с многочисленными ожогами самостоятельно побежал к родственникам, которые проживают по соседству и умолял о помощи. Люди оперативно вызвали скорую и полицию.

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Полицейские оперативно установили местонахождение и задержали злоумышленника. Во время осмотра места происшествия, а именно дома, где проживает семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства - стеклянную бутылку с медицинским спиртом и верхнюю детскую одежду со следами горения.

Сейчас задержанному отчиму объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.