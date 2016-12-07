В Харькове полиция задержала группу вооруженных преступников

В Харькове полиция задержала группу вооруженных злоумышленников, которые отобрали у мужчины сумку с 1 млн грн.

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Как передает УНИАН, об этом на своей странице в "Фейсбук" написал начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его данным, днем 6 декабря преступники, угрожая оружием, отобрали сумку с деньгами у мужчины, который собирался купить автомобиль. В целом было похищено более 1 млн грн.

"На территории области был срочно введен план "Сирена". Оперативное реагирование на тяжкое преступление принесло отличный результат – преступники задержаны на выезде из города на одном из блок-постов. Сейчас выясняем личности нападавших и все детали разбойного нападения. Оружие и денежные средства изъяты", - написал Дмитриев.

В настоящее время правоохранительные органы определяются с квалификацией преступления.