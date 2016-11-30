В Николаеве задержан и.о. директора "Николаевоблтеплоэнерго" по подозрению в присвоении более 4 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ области, подозреваемого задержали 30 ноября во время заседания бюджетной комиссии областного совета.

«После объявления чиновнику о подозрении будет подготовлено представление о его отстранении с занимаемой должности», - сообщили в ведомстве.

В частности, оперативники СБУ разоблачили механизм присвоения должностным лицом порядка 2,5 млн грн на установке счетчиков и еще около 2 млн грн - на обслуживании и ремонте котельного оборудования.

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«В августе СБУ инициировала проверку Государственной финансовой инспекцией в деятельности коммунального предприятия, которая в ноябре подтвердила факты присвоения денег должностным лицом», - подчеркнули в СБУ.

По материалам УСБУ Бородину объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНИАН, Николаевский облсовет соберется на внеочередную сессию 7 декабря, чтобы заслушать результаты финансового аудита «Николаевоблтеплоэнерго».

Справка УНИАН. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» - специализированное предприятие, выполняющее комплекс работ по теплоснабжению в городе Николаеве и городе Очакове.

По состоянию на середину ноября, предприятие имело задолженность по зарплате перед работниками в размере 9,6 млн грн.

В октябре управление СБУ в Николаевской области сообщило о начале уголовного производства по факту хищения 2,5 млн грн чиновниками «Николаевоблтеплоэнерго» во время проведения работ по установке общедомовых счетчиков.