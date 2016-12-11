В Украину из Молдовы пытались нелегально ввезти 12 ламп к ракетному оружию

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда.

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Согласно сообщению, сегодня ночью в пункте пропуска «Сеньковка» пограничники Черниговского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили в автобусе, следовавшему в Украину, 12 ламп военного назначения. Так, на въезд в Украину прибыл рейсовый автобус молдавской регистрации под управлением гражданина Молдовы. При проведении тщательного осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в деревянном ящике багажного отделения 12 ламп, которые, возможно, используются в приборах оптико-электронного противодействия к высокоточному ракетному оружию.

Работники ГФС выписали карточку отказа на товар, а лампы изъяты на хранение для дальнейшего проведения экспертизы. Сотрудники Госпогранслужбы проинформировали представителей Службы безопасности Украины в Черниговской области.