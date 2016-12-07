В Киеве водитель легковушки сбил двух детей с санками (фото)
21:47, 07 декабря 2016Происшествия
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В Киеве на Дорогожичах водитель легковушки сбил двух детей, которые с санками перебегали дорогу над переходом.
Фото с места происшествия / dtp.kiev.ua
Как сообщает Dtp.kiev.ua, мальчик отделался ссадинами и ушибами.
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Девочка в критическом состоянии без сознания. Срочно госпитализирована в реанимацию Охматдет проезжавшей мимо "скорой".
В сообщении добавили, что вскоре 9-летнюю девочку, у которой в результате ДТП три перелома, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, вывели из шока. Состояние стабильное. Взяли в операционную.
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