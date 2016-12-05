В Житомире гадалки "сняли порчу" и золотые украшения со школьницы на 15 тысяч гривень

16:01, 05 декабря 2016
Происшествия
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Поверив двум "знахаркам", которые "гадали", 17-летняя школьница отдала им золотые украшения стоимостью 15 тысяч гривен.

Фото thinkstockphotos.com

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.

"3 декабря около 14.00 на ул. Восточной в г. Житомире 17-летняя девушка согласилась на предложение случайных прохожих ей погадать. Две женщины напугали школьницу порчей, наведенной на ее семью, и так убедительно рассказывала о ее судьбе, что она отдала женщинам золотой браслет и цепочку с кулоном", - говорится в сообщении полиции.

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Опомнилась школьница лишь через полчаса, когда незнакомки уже ушли.

Сейчас правоохранители проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий для установления личностей и задержания подозреваемых.

Напомним, в октябре в Одессе селянин убил пожилую гадалку, "напророчившую" продажу ему своей квартиры.

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