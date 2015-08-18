Петербургский суд признал существование "фабрики троллей"

Бывшая сотрудница ООО "Интернет-исследования" Людмила Савчук вчера выиграла в Петроградском райсуде Санкт-Петербурга процесс против работодателей, организовавших так называемую фабрику интернет-троллей, специализирующуюся на публикации в сети "провластных" политических комментариев, пишет КоммерсантЪ.

В ходе процесса компания официально оформила с уволенной активисткой контракт и выплатила ей долги по зарплате. Но главной победой выигравшие дело правозащитники считают официально полученное досье компании, предание гласности ее деятельности и признание нанесенного Савчук морального ущерба, который она оценила в 1 руб.

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Напомним, поводом для стартовавшего 1 июня процесса послужила недолгая карьера Людмилы Савчук в спецотделе компании. Согласно иску, она устроилась на работу 2 января 2015 года по объявлению в интернете. В объявлении предлагалось заниматься написанием комментариев и постов в интернете на заданную тему. Единственным документом, который ей предложили подписать при устройстве на работу, была подписка о неразглашении в СМИ информации о деятельности компании. В обязанности сотрудницы входило, в частности, написание не менее пяти "провластных" комментариев в день на политические темы в соответствии с выдаваемым начальством техзаданием. Кроме того, она должна была вести собственный блог на заданные темы, отчитываясь за его рейтинг.

Плодом коллективного творчества отдела было внедрение в сеть постов от имени якобы проживающей в Петербурге "гадалки по хрустальному шару". Зарплата за эту работу составляла 40-50 тыс. руб. в месяц, однако заявительница получила ее лишь за январь, а в марте была уволена без оформления трудовых отношений. В ходе процесса ответчики добровольно оформили договор с Савчук и выплатили зарплату, поэтому исковые требования по этому делу касались только компенсации морального ущерба за нарушение трудовых и неимущественных прав.

Сама Савчук и ее представители из "Команды 29", специализирующейся в сфере свободы информации, считают победой сам факт официального предания огласке деятельности "фабрики троллей".

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Представитель ответчика Константин Чернышов вчера заявил "Ъ", что компания занималась социологическими и маркетинговыми исследованиями, а о "троллинге" ему ничего не известно. Людмила Савчук, в свою очередь, сказала "Ъ", что ее задачей было доказать в суде факт организованного распространения недостоверной информации в интернете от имени несуществующих персонажей. Кроме Савчук "троллями" в ряде аффилированных с "Интернет-исследования" структур удалось поработать и другим внедрившимся в них петербургским журналистам, но в суде обнародованная ими информация впервые была оглашена официально.