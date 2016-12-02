В Минобороны рассказали подробности убийства командира взвода в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«В Новотошковском районе, на Бахмутской трассе, что на Луганском направлении, совершено преступление – солдат убил сержанта. Пытаясь избежать ответственности, он скрылся с позиции на БМП и пытался пересечь линию фронта, чтобы скрыться на оккупированной территории. Однако, почти сразу убийца попал в ДТП и продолжил движение пешком, прихватив с собой пулемет. Это тяжкое преступление подпадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса, и его расследует военная прокуратура. Других подробностей по этому поводу пока нет», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в штабе АТО сообщили, что на Донбассе украинский боец совершил тяжкое преступление и сбежал к боевикам.

В свою очередь волонтер Роман Доник в Facebook сообщил, что украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам.

«По поводу перебежчика из 93-й. Скорее всего, он для этого и пошел в ВСУ. Чисто контрразведка прощелкала. Пришел через Красноармейский военкомат. Сам из Одессы. Русский», - написал он.

По сообщению Доника, предатель «дождался, когда сослуживцы уехали по делам, ранил из автомата, а потом добил ножом командира взвода».

Далее, по данным волонтера, тот «собрал оружие и гранатометы, сел в бэху и пытался уйти на ту сторону». В то же время украинские военные сразу отреагировали, подключили минометы, и им удалось отбить БМП. «Сепарок ушел на ту сторону», - добавил Доник.