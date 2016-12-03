Ужасное ДТП в Днепропетровской области: полиция рассказала подробности (фото)

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В Днепровском районе между селами Чумаки и Заря на автодороге Днепр - Хуторское в результате столкновения грузового автомобиля "КАМАЗ" и микроавтобуса "Мерседес" погибли 5 человек и 7 пострадали, они госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре водитель-беглец успел протаранить полицейское автоВ свою очередь в ГУ ЧП в Днепропетровской области сообщили, что 5 из 7 пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия находятся в тяжелом состоянии.

Трое пострадавших направлены в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова, еще двое - в больницу №6 города Днепра.

Также госпитализировали водителя маршрутки, водитель грузовика не пострадал.

Пассажирами маршрутки были молодые люди, которые возвращались с работы домой, в Петриковский район. Водители грузовика и маршрутки были трезвые.

Согласно предварительным данным, грузовик с прицепом и маршрутка двигались в противоположном направлении по заснеженной неосвещенной дороге. В то время, как грузовик сравнялся с маршруткой, произошел отрыв прицепа, в результате чего маршрутку отнесло на обочину. Сейчас проводятся все необходимые криминалистические экспертизы. По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели нескольких человек).

Как сообщал УНИАН, в пассажирский микроавтобус на Днепропетровщине врезался прицеп с зерном, убив на месте пятерых пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что восемь пострадавших доставили в шестую городскую больницу Днепра и Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.