В Париже неизвестный с оружием захватил заложников

По данным Le Parisien, в заложники взяты три человека. Издание утверждает, что неизвестный - мужчина "африканского вида", передает РБК.

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По данным других СМИ, в заложниках у злоумышленника - семь человек.

Полиция прибыла на место происшествия, водителям рекомендуется не подъезжать к зданию.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники передает, что инцидент не связан с терроризмом.