В Париже неизвестный с оружием захватил заложников
21:54, 02 декабря 2016Происшествия
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В Париже вооруженный мужчина взял в заложники людей, находившихся в туристическом агентстве.
Иллюстрация / REUTERS
По данным Le Parisien, в заложники взяты три человека. Издание утверждает, что неизвестный - мужчина "африканского вида", передает РБК.
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По данным других СМИ, в заложниках у злоумышленника - семь человек.
Полиция прибыла на место происшествия, водителям рекомендуется не подъезжать к зданию.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники передает, что инцидент не связан с терроризмом.
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