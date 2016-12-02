Водитель фуры, снесшей остановку и парикмахерскую в Киеве, озвучил свою версию ДТП

Об этом сообщает "112 Украина".

"Водитель говорит, что ехал из Киева в Вишневое за товаром, со скоростью не более 50 км/ч. Очевидцы пострадавших не видели, а полицейские говорят, что "скорая" забрала одного человека, пешехода. Другие люди разбежались. Парикмахерская частично разрушена, остановку снесли, работают следователи и полиция", - говорится в сообщении.

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ДТП произошло в 8:43 на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации водитель грузового автомобиля из-за сложных погодных условий не справился с управлением и въехал в остановку.

Издание dtp.kiev.ua сначала сообщило о 10 пострадавших в результате ДТП, но позднее в полиции уточнили, что травмирован один мужчина 1946 года рождения.

Решается вопрос о правовой квалификации.