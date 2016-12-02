На Тернопольщине автобус слетел в кювет, чудом никто не пострадал

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.30.

Установлено, что на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече между селами Мшанец и Кобыловолоки водитель микроавтобуса марки "Мерседес-Бенс" на скользкой дороге не справился с управлением и его занесло на полосу встречного движения. Транспорт слетел в кювет и перевернулся.

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На момент аварии в микроавтобусе было 15 пассажиров. К счастью, ни один человек телесных повреждений не получил. Их всех водитель автобуса пересадил на другой автобус и они разъехались еще до приезда правоохранителей.

Водителя привлекут к админответственности в соответствии со ст. 124 ч. 1 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог).