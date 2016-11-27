На Житомирщине автомобиль столкнулся с микроавтобусом: погибли 4 человека (фото)

В Житомирской области в результате столкновения автомобиля с микроавтобусом погибли 4 человека.

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Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 ноября, в 17.33 между селами Каменный Майдан и Лебедевка Новоград-Волынского района.

«Установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ 2106» с микроавтобусом «Mercedes-Benz Vito». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель микроавтобуса и водитель и 2 пассажира легкового автомобиля. Одного пассажира автомобиля «ВАЗ 2106» «скорая помощь» госпитализировала в медицинское заведение», - говорится в сообщении.