Правоохранители перекрыли международный канал продажи наркотиков и психотропов через интернет (фото, видео)

Правоохранители задержали участников организованной преступной наркогруппировки, которые обоснованно подозреваются в сбыте особо опасных психотропных веществ и наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что сбыт наркотиков осуществлялся почти на всей территории Украины с помощью интернет-ресурсов.

«Товар» поступал из Китайской Народной Республики на территорию Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. В дальнейшем опасные вещества сбывались с помощью сети Интернет», - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители изъяли более 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. В их числе особо опасные и новые психотропные вещества. По ценам черного рынка их стоимость составляет более семи миллионов гривень.

«По результатам реализации материалов, в семи областях Украины проведено 15 обысков, задержаны десять членов указанной группы, в том числе и ее организатор», – отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

Ежемесячный объем реализованной наркодилерами «продукции» мог достигать 30 таких отправлений.

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В частности «логистический центр оптового интернет-магазина» правоохранители ликвидировали в городе Кременчуг. На его состав поступали почтовые отправления из КНР с содержанием наркотических средств и психотропных веществ. На этом же складе осуществлялось их хранение, фасовку, сокрытия и маскировки в предметах бытового обихода и дальнейшее пересылка участникам преступной группы в другие города Украины, в частности – организатору наркобизнеса в город Винница.

Всего задержаны 10 человек, от рядовых исполнителей до организаторов. Пяти участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.