В Киеве правоохранители нашли в наркопритоне ребенка, который жил в нечеловеческих условиях (фото, видео)

В Киеве полицейские накрыли наркопритон, где в ужасных условиях росла 3-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"В ходе санкционированного обыска в доме неработающего 23-летнего жителя столицы полицейские изъяли у него марихуану, устройства для употребления наркотиков и 5 незарегистрированных патронов. Кроме того, в квартире, превращенной в наркопритон оперативники обнаружили 3-летнего сына наркодилера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик в течение года жил в пустой комнате и спал на коврике на полу.

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«Ребенок был огражден мебелью в пустой комнате, спал на коврике на полу, а еду ему передавали через отверстие между ограждением и стеной», - говорится в сообщении.

Правоохранители доставили ребенка в медицинское учреждение для обследования. Решается вопрос о привлечении фигуранта дела к ответственности.