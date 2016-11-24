В Харькове неизвестные похитили документы из военного автомобиля

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области,

информация об ограблении спецавтомобиля, которое произошло на улице Лосовского, 9 в районе Центрального рынка, поступила в полицию сегодня, 24 ноября, в 10.15.

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По сведениям полиции, неизвестные разбили стекло в автомобиле «Део-Ланос» и похитили документы. «Трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло автомобиля, забрали из салона кейс со служебными документами и скрылись с места преступления на автомобиле «Шкода», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. В городе объявлен план перехват. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

В то же время информированный источник в Минобороны сообщил корреспонденту УНИАН, что неизвестные ограбили автомобиль не фельдъегерской связи, который входит в структуру Вооруженных сил Украины, а автомобиль Государственной специальной службы защиты информации.

Вместе с тем источники УНИАН в структуре СБУ наоборот подтвердили информацию об ограблении именно военного автомобиля фельдъегерской связи, а не авто Госспецслужбы (правительственной связи).

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, какая именно служебная документация была похищена.