На Львовщине задержаны двое военных при сбыте похищенных из части боеприпасов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, двух капитанов ВСУ задержали в населенном пункте вблизи места дислокации части. При обысках злоумышленников и их автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой, изъяли свыше пяти тысяч патронов различного калибра, двадцать зарядов к гранатомету РПГ-7, а также 52 тыс. грн, полученных от покупателя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (Похищение военнослужащим оружия или другого военного имущества, если оно совершено в условиях военного состояния или в боевой обстановке, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, в том числе обыски по месту проживания военных.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, задержание военнослужащих состоялось сегодня, 22 ноября. Установлено, что военные совершили кражу боеприпасов со складов воинской части где проходят службу, а боеприпасы продали гражданскому лицу.

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По информации источника в правоохранительных органах, задержанные военные служат в одной из частей, которая находится на территории Яворовского района Львовщины.