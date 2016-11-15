В поезде "Харьков-Винница" обнаружено тело мужчины с резаной раной на шее

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, мертвый мужчина обнаружено сегодня.

Полиция установила, что погибший - 37-летний житель Киева, который ехал в Калиновку.

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Сейчас выясняются обстоятельства смерти погибшего. Проводятся первоочередные следственные действия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствием рассматривается несколько версий гибели мужчины, в том числе, самоубийство.