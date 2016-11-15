В поезде "Харьков-Винница" обнаружено тело мужчины с резаной раной на шее
00:14, 15 ноября 2016Происшествия
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На железнодорожной станции «Винница» в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Харьков-Винница», обнаружен мертвый мужчина с признаками насильственной смерти — с резаной раной шеи.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, мертвый мужчина обнаружено сегодня.
Полиция установила, что погибший - 37-летний житель Киева, который ехал в Калиновку.
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Сейчас выясняются обстоятельства смерти погибшего. Проводятся первоочередные следственные действия.
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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Следствием рассматривается несколько версий гибели мужчины, в том числе, самоубийство.
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