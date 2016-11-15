В поезде "Харьков-Винница" обнаружено тело мужчины с резаной раной на шее

00:14, 15 ноября 2016
Происшествия
1169 0

На железнодорожной станции «Винница» в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Харьков-Винница», обнаружен мертвый мужчина с признаками насильственной смерти — с резаной раной шеи.

vn.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, мертвый мужчина обнаружено сегодня.

Полиция установила, что погибший - 37-летний житель Киева, который ехал в Калиновку.

Читайте такжеВ Мариуполе на железнодорожной станции в одном из вагонов обнаружено 38 тротиловых шашек

Сейчас выясняются обстоятельства смерти погибшего. Проводятся первоочередные следственные действия.

vn.npu.gov.ua

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствием рассматривается несколько версий гибели мужчины, в том числе, самоубийство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter