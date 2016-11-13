В Киеве таксист влетел в котлован, есть пострадавшие (фото)

Водитель автомобиля такси двигался по Автозаводской в направлении улицы Телиги, передает Эспрессо.

Он без приключений миновал первый разрытый участок, где проводятся работы по замене труб на дороге, не заметил второй котлован, несмотря на то, что он огражден забором и стоят соответствующие предупреждающие знаки. Автомобиль на большой скорости снес ограждение и влетел в котлован.

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В результате ДТП пострадал водитель "Шкоды", которого медики скорой госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, а его пассажирку - с ушибом нижнего отдела позвоночника.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа. Сам автомобиль придется вытаскивать с помощью крана или эвакуатора.