В Харькове в студгородке похитили человека - очевидцы

В Харькове полиция проверяет информацию о похищении человека в студгородке на Павловом Поле, пишет «depo.ua».

Отмечается, что очевидцы сообщают о похищении парня в ночь с 7 на 8 ноября.

В полиции сообщили, что к полицейским обратились две женщины с заявлениями о том, что неизвестные возле одного из общежитий на улице Отакара Яроша силой втолкнули молодого мужчину в машину и поехали.

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Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия на установление лиц,которые стали участниками происшествия и причин, приведших к этому и идет проверка.

Данный факт зарегистрировали в Журнале единого учета правонарушений.