В Харькове в студгородке похитили человека - очевидцы
13:48, 08 ноября 2016Происшествия
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Полиция проверяет информацию о похищении.
Полиция сейчас проверяет информацию о похищении / svit24.net
В Харькове полиция проверяет информацию о похищении человека в студгородке на Павловом Поле, пишет «depo.ua».
Отмечается, что очевидцы сообщают о похищении парня в ночь с 7 на 8 ноября.
В полиции сообщили, что к полицейским обратились две женщины с заявлениями о том, что неизвестные возле одного из общежитий на улице Отакара Яроша силой втолкнули молодого мужчину в машину и поехали.
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Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия на установление лиц,которые стали участниками происшествия и причин, приведших к этому и идет проверка.
Данный факт зарегистрировали в Журнале единого учета правонарушений.
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