В ужасном ДТП возле Ривне погибли трое сотрудников райадминистрации, виновника задержали (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Ривненской области, 14 сентября около 17:15 между селами Грушвица и Зеленый Гай на автодороге «Киев - Чоп» столкнулись автомобили Renault Master и ВАЗ-217030.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что 36-летний львовянин, управляя Renault и двигаясь в направлении Ривне, не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом, принадлежащему районному отделу образования Радивиловской райгосадминистрации.

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В результате ДТП водитель легковушки, 48-летний житель села Балки, водитель отдела образования Радивиловской РГА, и 43-летняя пассажирка, заместитель председателя райгосадминистрации, погибли на месте.

Еще одна 38-летняя пассажирка ВАЗа - главный бухгалтер Радивиловской РГА - от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Ривненской центральной районной больницы.

50-летнюю начальника службы по делам детей доставили в медучреждение с политравмой, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Водитель Renault Master получил незначительные ушибы, медики скорой оказали ему помощь на месте происшествия.

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По предварительной информации, он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство.

Следователи задержали 36-летнего водителя Renault в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование.