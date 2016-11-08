Боевики "ЛНР" в Луганске взяли в плен фанатов ФК "Заря" (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что четырех болельщиков луганского футбольного клуба "Заря" обвиняют в шпионаже боевики так называемой "ЛНР".

Задержали их еще месяц назад, но только сейчас видео с допросами ребят, каждому из которых нет и двадцати лет, крутят на российских каналах и сайтах сепаратистов. Обвиняют фанатов в том, что они, якобы, выдавали украинский разведке данные о движении военной техники и позиции боевиков.

В качестве доказательства демонстрируют найденый украинский флаг и листовки с надписями «Луганск - это Украина».

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Как ранее сообщал УНИАН, переговорщик по обмену Олег Котенко рассказал "Громадському радіо" о захвате в плен судьи Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко.

По информации Котенко, официально о похищении судьи украинская сторона не сообщала, поскольку его надеялись быстро обменять. "Судья договаривался со своим знакомым из "ЛНР", что тот поможет ему сделать "зеленую дорогу", и он сможет приехать в город Краснодон и похоронить родителей", — рассказывает Котенко.

Он сообщил, что после того, как мужчина заехал на блокпост, где его остановили и проверили документы, было вызвано "МГБ", которое и задержало судью.