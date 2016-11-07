В Днепропетровской области ночью горела церковь УПЦ МП (фото)

Сообщение о пожаре в Храме Равноапостольных Кирилла и Мефодия Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Днепровской в Павлограде поступило в Службу спасения в 02:04.

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К месту вызова оперативно выехали два отделения дежурного караула 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда. Пожар возник внутри храма, где горело церковное имущество на площади 20 м кв. В 02:28 пожар локализован, а полностью ликвидирован в 03:12. Погибших и травмированных нет.

В пресс-службе УПЦ МП утверждают, что в здание бросили "коктейли Молотова".

"Злоумышленники забросили в церковное помещение три «коктейля молотова»: два – в храм, один к алтарю. По сообщению настоятеля прихода протоиерея Андрея Демидаса, в результате возгорания полностью выгорел клирос, а также повреждена центральная часть храма: испорчена роспись, иконы, окна, отопительная система, предметы церковного быта", - говорится в сообщении.