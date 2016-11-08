В Николаеве правоохранители задержали сбежавшего из исправительного центра осужденного

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Новобугский отдел полиции в воскресенье, 6 ноября, поступило сообщение от руководства пенитенциарной службы о том, что из исправительного центра сбежал 29-летний осужденный. На розыск беглеца был ориентирован весь личный состав района и области. Сегодня, 7 ноября, осужденный был задержан работниками правоохранительных органов.

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«Как выяснилось, совершив побег, осужденный уехал в областной центр, где сразу же «пришел» к своему родственнику, который проживает в Корабельном районе. Проникнув через окно в квартиру, преступник похитил ноутбук, потом сдал «добычу» в ломбард и, получив денежные средства, ушел к своему знакомому «праздновать» свободу», - проинформировали в полиции.

Следственным отделением Новобугского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.390 УК Украины «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, Корабельным отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрания меры пресечения.