В Хмельницкой области из-за пьяного машиниста сошел с рельсов грузовой поезд (фото)

19:08, 07 ноября 2016
Происшествия
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Вблизи села Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области на территории местного завода с рельсов сошел тепловоз и один вагон с известняковым камнем.

В Хмельницкой обл. из-за пьяного машиниста с рельсов сошел тепловоз / hm.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Во время данного происшествия никто не пострадал. Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается.

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"Во время освидетельствования машиниста на состояние опьянения у него обнаружили 2.5 промилле алкоголя в крови", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

В Хмельницкой обл. из-за пьяного машиниста с рельсов сошел тепловоз / hm.npu.gov.ua

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