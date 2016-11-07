В Хмельницкой области из-за пьяного машиниста сошел с рельсов грузовой поезд (фото)
19:08, 07 ноября 2016Происшествия
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Вблизи села Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области на территории местного завода с рельсов сошел тепловоз и один вагон с известняковым камнем.
В Хмельницкой области из-за пьяного машиниста с рельсов сошел тепловоз / hm.npu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Во время данного происшествия никто не пострадал. Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается.
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"Во время освидетельствования машиниста на состояние опьянения у него обнаружили 2.5 промилле алкоголя в крови", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
В Хмельницкой области из-за пьяного машиниста с рельсов сошел тепловоз / hm.npu.gov.ua
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