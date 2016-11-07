В Хмельницкой области из-за пьяного машиниста сошел с рельсов грузовой поезд (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Во время данного происшествия никто не пострадал. Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается.

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"Во время освидетельствования машиниста на состояние опьянения у него обнаружили 2.5 промилле алкоголя в крови", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.