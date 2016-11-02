На Одесской железной дороге поезд едва не сошел с рельсов из-за повреждения злоумышленниками полотна

Как сообщили УНИАН в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАТ «Укрзализныця» со ссылкой на аппарат безопасности движения поездов и автотранспорта дороги, ЧП произошло 1 ноября на перегоне Никель-Побужский - Болеславчик Гайворонской дистанции пути (предел Кировоградской и Николаевской областей).

Отмечается, что машинист тепловоза во время движения при скорости 55 км/ч обнаружил отсутствие фрагмента рельсы, о чем немедленно сообщил поездному диспетчеру участка.

«Оказалось, что неизвестные лица, применяя газопламенный инструмент, вырезали головку рельса, что под влиянием тепловоза привело к полному слому рельсы длиной около 25 см. Увидев приближающийся тепловоз, злоумышленники бросили на месте преступления вырезанный фрагмент и скрылись», - рассказали в пресс-центре.

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В ведомстве подчеркнули, что эти действия злоумышленников могли привести к сходу поезда с непредсказуемыми последствиями. Железнодорожники оперативно приняли все меры для замены рельса и проинформировали соответствующие силовые структуры для принятия мер по поиску злоумышленников и обеспечения безопасности движения поездов на железной дороге.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога (ОЗ) проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. Эксплуатационная длина путей ОЗ достигает почти 4 тыс. км, из которых более 1,7 тыс. являются электрифицированными. Услугами железной дороги ежегодно пользуются около 35 миллионов пассажиров, перевозятся свыше 30 млн тонн грузов.